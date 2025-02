Camila Toscano descarta saída do PSDB para se filiar ao União Brasil

Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (26), a deputada estadual Camila Toscano disse que, por enquanto, não pensa em sair do PSDB, até porque as eleições ainda estão muito distantes. Ela afirmou ainda que tem até abril do próximo ano para decidir sobre sua desfiliação, caso queira deixar o ninho tucano por meio da janela partidária e disputar a reeleição.

Segundo a deputada, muita coisa pode acontecer, a exemplo de o PSDB passar por um processo de fusão, como está sendo discutido em nível nacional, o que pode contribuir para sua saída. “Mas, no momento, eu não penso nisso. Estou muito bem no PSDB, me identifico com as pessoas que lá estão. Temos um grupo muito coeso, com uma juventude muito animada para trabalhar e mudar a Paraíba”, destacou.

Contudo, ela admite que essa possibilidade pode surgir no futuro, mediante eventuais mudanças na legislação. A deputada lembrou ainda que o fato de sua mãe, Léa Toscano, prefeita de Guarabira, ter migrado para o União Brasil não significa que ela também vá para o partido. “Cada eleição é uma eleição. No caso da minha mãe, ela já queria sair do PSDB, e o União Brasil está muito forte com o nosso senador Efraim Filho na Paraíba”, explicou.

Para a deputada, o União Brasil pode vir a ser sua nova legenda, pois é um partido com o qual também se identifica. No entanto, ela enfatizou que a oposição está muito unida, e o senador Efraim Filho tem comandado bem tanto a legenda quanto a articulação da oposição no estado. “A oposição está mais firme do que nunca, com pessoas que têm os mesmos ideais, que não concordam com o que vem acontecendo no nosso estado. Não estamos unidos por momento”, avaliou.