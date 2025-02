Vereadores se licenciam para assumir secretarias na Prefeitura de João Pessoa

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) aprovou, na manhã desta terça-feira (25), licença parlamentar para os vereadores Thiago Lucena (DC) e Guga Pet (PP) em virtude de nomeação para o secretariado no Executivo Municipal. Thiago Lucena (DC) assume como secretário de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico e Guga Pet como secretário de Cuidado e Proteção Animal. As licenças abrem vagas para os suplentes Raoni Mendes (DC) e Mô Lima (PP).

O vereador Marmuthe Cavalcanti (Republicanos) parabenizou os vereadores licenciados e adiantou convite para também compor a gestão. “Quero desejar sucesso aos nossos colegas vereadores. Não tenho dúvida nenhuma de que os senhores vão imprimir suas marcas à frente dessa missão nobre que lhes foi conferida. Também estamos nos despedindo temporariamente da Câmara. O prefeito já nos fez o convite e vamos assumir essa nova missão. Vamos contribuir para que a cidade possa, cada vez mais, se desenvolver, urbanisticamente falando, e farei isso com o maior senso de responsabilidade e com muito zelo, não tenham dúvidas disso”, declar ou o parlamentar.

Thiago Lucena destacou que vai ser uma tarefa difícil, mas que vai ser enfrentada. “O tema revitalização do Centro Histórico permeia décadas e muitos já perderam a esperança de melhora. Mas, este gesto do Executivo vem com a esperança de que a gente vai conseguir dar um jeito. Revitalização não é do dia para a noite, e a gente vai precisar muito da ajuda dos vereadores”, afirmou Thiago, salientando que a secretaria estará de portas abertas a todos os parlamentares. “O Centro Histórico é de todos nós”, enfatizou.

Guga Pet agradeceu a Deus, ao prefeito e ao partido Progressistas pela confiança. “Gostaria de dizer a todos os tutores e ativistas que, a partir de hoje, terão uma secretaria que vai dialogar, escutar, reivindicar e vai a Brasília buscar recursos para implementar equipamentos para ajudar os animais de nossa cidade”, declarou Guga Pet, garantindo também as portas da secretaria abertas aos vereadores.

“As secretarias não poderiam estar em melhores mãos”, afirmou o líder da bancada de situação na Casa, Odon Bezerra (PSB). “É o Poder Executivo valorizando esta Casa”, avaliou João Almeida (PDT), salientando que a cidade sai ganhando com as escolhas. “Não tenho dúvidas de que realizarão grandes trabalhos à frente das secretarias”, afirmou Damásio Franca (PP).

O vereador Marcos Henriques (PT) desejou sorte e disponibilizou o apoio de seu mandato aos agora secretários. “Boa sorte e que Deus abençoe vocês nesta nova missão”, desejou Tarcísio Jardim. “Contem com a voz e com o mandato do vereador Milanez para ajudar a cidade”, afirmou Milanez Neto (MDB), destacando que João Pessoa não vai avançar sem que se devolva a história da cidade.

Os vereadores Luís da Padaria (Agir), Fábio Lopes (PL), Fábio Carneiro (SDD), Carlão (PL), Bosquinho (PV) e Toinho Pé de Aço (Republicanos) também parabenizaram os parlamentares pelo novo desafio. “Gostaria de desejar boa sorte. Que levem nossos votos de sucesso e também coloquem suas habilidades a favor da cidade de João Pessoa”, ressaltou Bosquinho, destacando o grande número de vereadores e vereadores suplentes na administração pública.