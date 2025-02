Vereadores campinenses fazem balanço de viagem a Brasília

Na sessão ordinária desta terça-feira, alguns vereadores de Campina Grande realizaram um balanço sobre uma visita oficial a Brasília, na última semana, onde buscaram recursos e investimentos para o município.

A comitiva foi composta pelo presidente da Câmara, vereador Saulo Germano, e pelos vereadores Severino da Prestação, Rafafá, Olimpio Oliveira e Dinho Papa-Léguas .

Abrindo o pequeno expediente, o vereador Dinho Papa-Léguas destacou a receptividade da bancada paraibana em Brasília.

Em visita ao gabinete do deputado federal Romero Rodrigues, disse que ele se comprometeu com o envio de uma máquina patrol para os campos de pelada e que, na oportunidade, o vereador entregou solicitação de recursos para a construção de um estádio municipal.

Outro compromisso foi a visita no gabinete do deputado Cabo Gilberto, que garantiu recursos para a construção da base da Guarda Civil Municipal.

Para o Hospital da FAP, registrou que os senadores Efraim Filho e Veneziano Vital do Rêgo se comprometeram com o envio de recursos. De acordo com Dinho, Efraim anunciou o envio de R$ 300 mil reais.

*com informações ascom