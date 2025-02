*Vídeo: ParaibaOnline

O senador e presidente do MDB da Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo, marcou presença na posse do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba (OAB-PB), Harrison Targino, em evento que reuniu autoridades e representantes da sociedade civil nesta segunda-feira (24). Em seu discurso, Veneziano destacou a importância do momento e fez questão de ressaltar os laços afetivos entre sua família e figuras históricas da advocacia paraibana.

“Eu não poderia faltar a esse instante, principalmente pela íntima e indissociável relação carinhosa e de reconhecimento que o professor Arthur sempre teve com meu pai, em vida e em memória. Vim ao lado de Ana Cláudia, em nome da minha família, para saudá-lo e, através dele, todos que fazem parte deste diretório”, afirmou o senador, em referência ao ex-presidente da OAB-PB, Arthur Asfora.

Durante o evento, Veneziano também comentou sobre o papel do Senado em relação às denúncias recentes envolvendo figuras políticas nacionais. Ele destacou a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento desses casos e criticou tentativas de politização do tema. “O Senado não pode se envolver nesse processo. Louvo a postura equilibrada do presidente Davi Alcolumbre. Essa é uma discussão do STF. Nosso papel é focar em pautas que realmente importam para a sociedade brasileira”, pontuou.

Foco em 2026

Ao ser questionado sobre o cenário político para as eleições de 2026, Veneziano revelou que o MDB já está se articulando para fortalecer sua presença na Paraíba. O senador destacou o desejo de ver o partido retomando espaço no cenário executivo e ampliando sua representação legislativa.

“Inegavelmente, o nosso desejo é voltar a ver o MDB com uma cadeira ocupada no Executivo. Também sabemos que o processo de formação de chapas é complexo, mas estamos focados nisso”, afirmou. Ele destacou, ainda, que no momento as atenções estão voltadas para fortalecer a chapa proporcional na Assembleia Legislativa.

“Queremos ampliar nossa bancada de dois para pelo menos cinco deputados estaduais. Estamos em conversas, buscando nomes fortes e alinhados com os ideais do MDB”, revelou Veneziano, reforçando o compromisso do partido em se consolidar como uma das principais forças políticas da Paraíba em 2026.