*Vídeo: ParaibaOnline

Durante a solenidade de posse de Harrison Targino como presidente da OAB Paraíba, realizada em João Pessoa, a senadora Daniella Ribeiro destacou a importância do projeto ‘Antes que Aconteça’, voltado ao combate à violência contra a mulher. Em sua fala, a senadora ressaltou a necessidade de expandir ações educativas e preventivas para proteger mulheres em situação de vulnerabilidade e incentivar denúncias.

Daniella anunciou que o projeto já iniciou parcerias importantes em João Pessoa, incluindo ações durante o pré-carnaval com o apoio do prefeito Cícero Lucena, e pretende expandir as atividades em Campina Grande. A senadora lamentou a dificuldade de firmar parcerias com a prefeitura campinense, mas reforçou que o projeto seguirá adiante por meio de outras instituições.

“Já conseguimos marcar presença em João Pessoa, com ações educativas e de conscientização, especialmente nesse período de pré-carnaval, onde sabemos que o risco de violência aumenta. Agora, em Campina Grande, mesmo com os entraves, vamos seguir com o projeto. Contamos com o apoio institucional do Tribunal de Justiça, através do desembargador Fred Coutinho, e em breve realizaremos uma audiência pública proposta pelo vereador Olimpio Oliveira para apresentar o programa. O importante é que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que há uma rede de proteção para ampará-las antes que a violência aconteça”, afirmou a senadora.

Daniella ainda destacou que o mês de março será marcado por uma série de ações em defesa das mulheres, incluindo campanhas nas escolas e atividades esportivas voltadas à conscientização sobre o tema. Ela reforçou que o engajamento dos homens também é essencial para transformar a cultura de violência.

“O Brasil enfrenta um problema grave, mas temos leis fortes. Precisamos garantir que sejam aplicadas e que haja educação desde cedo, nas escolas e nas famílias. Esse é um trabalho de todos nós”, concluiu.