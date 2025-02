Senador se manifesta contra o posicionamento de Hugo Motta em relação ao 8 de janeiro

O senador e presidente estadual do MDB na Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo, manifestou-se contrário à declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o conterrâneo Hugo Motta, sobre o “8 de Janeiro”.

Motta minimizou os fatos e disse que o ato não passou de uma baderna de pessoas inconformadas com a vitória do presidente Lula (PT) em 2022.

“Eu não posso concordar que o presidente Hugo desconheça todo um processo no qual também estiveram urdidas, maquinadas, tramadas mortes do presidente da República, do vice-presidente e de um integrante da Corte Suprema de Justiça, em detalhes: com nome, punhal verde e amarelo e todas as suas fases. E que só não foi adiante por força de situações que apareceram, o que não significa dizer que eles assim não desejassem”, afirmou.

Conforme o senador, quem, em sã consciência, poderia dizer que, por trás do discurso fomentado, instado, incitado e trabalhado pelo ex-presidente Bolsonaro e por toda a sua equipe de apoio, já não estava o propósito futuro?

Veneziano lembrou que, em 2019, Bolsonaro dizia que as urnas já eram questionáveis, mesmo tendo sido eleito presidente por elas, assim como seus filhos, que receberam o voto soberano dos cidadãos para os cargos de deputado federal, senador e vereador pelo Rio de Janeiro.

“É algo que não cabe na cabeça de quem quer que seja imaginar que aquele discurso não pudesse ser a mola mestra, um ensaio, a pedra de toque para o que estava por vir”, enfatizou.