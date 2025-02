Senador defende gestão de Bruno Cunha Lima e não nega dificuldades administrativas

O senador Veneziano Vital do Rêgo, que tem colaborado com a gestão do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), no envio de emendas, afirmou em entrevista concedida à imprensa na segunda-feira (24) que não sente o peso de carregar o modelo de gestão do prefeito e colocá-lo em um debate político.

Ele disse que defende a gestão administrativa porque conhece a realidade e que nem ele nem o próprio Bruno se esquivam de admitir as dificuldades enfrentadas entre o final de 2024 e o início deste ano.

“Não estou aqui apontando um fato como justificativa, mas há de se convir que o verdadeiro problema está no planejamento baseado em um orçamento que, até hoje, 24 de janeiro, ainda não foi votado. Portanto, transferências que não foram efetuadas nem para Bruno nem para quaisquer outros prefeitos”, explicou.

Conforme o senador, à exceção de algumas poucas prefeituras paraibanas que possuem condições de administrar sem depender exclusivamente de transferências, a maioria necessita desses repasses para realizar projetos com base nesse comprometimento.

“Então, são pontos que o prefeito Bruno conhece bem e que, até o mês de março, pelo que ele próprio me diz e pelo que sua equipe da Saúde afirma, será o período mais crítico da administração para resolver a situação financeira”, declarou.

O senador afirmou ainda que defende a gestão de Bruno com tranquilidade porque não nega as dificuldades, mas também reconhece e valoriza os grandes avanços em relação à administração anterior.

“Bruno tem grandes projetos, entre eles o projeto urbanístico do Parque Evaldo Cruz, a entrega, nos próximos dias, da Avenida Plínio Lemos e da Avenida Félix Araújo, além do Canal de Bodocongó, da Feira Central e do VLT, previsto para o final do ano. Tem muita coisa sendo feita, então eu defendo”, destacou.