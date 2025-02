Marcelo Queiroga é oficializado na presidência do PL na Paraíba

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, médico Marcelo Queiroga, foi oficializado nesta terça-feira (25) como o novo presidente do Partido Liberal na Paraíba. Ele substitui o deputado federal Wellington Roberto, que esteve no comando da legenda por mais de 17 anos.

Queiroga assume a missão de fortalecer o partido para as eleições de 2026 e apaziguar os ânimos entre os filiados, que sofreram fissuras decorrentes das eleições de 2022 e 2024, quando houve desentendimentos com o ex-presidente.

Nessa nova composição do diretório, o grupo que rompeu com o deputado Wellington Roberto ficou com os principais cargos da Mesa Diretora do PL, incluindo o deputado estadual Wallber Virgolino e o deputado federal Cabo Gilberto Silva.

Ainda não se sabe se o clã Roberto (Bruno, Caio e Wellington) permanecerá na legenda, uma vez que Wellington mantém uma amizade próxima com o presidente da executiva nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Veja como ficou a nova composição:

Marcelo Queiroga – Presidente

Cabo Gilberto Silva – Primeiro vice-presidente

Wallber Virgolino – Segundo vice-presidente

Nayana Gomes – Tesoureira

Marco Antônio – Secretário-geral

João Gomes – Secretário

Alexandre Inocêncio, Antônio Cristóvão e Luan de Almeida – Vogais