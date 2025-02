O governador João Azevêdo afirmou ontem que não cogita afastar os secretários Tibério Limeira (Administração) e Pollyanna Dutra (Desenvolvimento Social), por terem sido denunciados pelo Gaeco no escândalo do hospital filantrópico Padre Zé, em João Pessoa.

“Denúncia se apura, não se condena por antecipação. Houve uma denúncia, a Justiça está apurando e vamos aguardar. Esse é o procedimento e a forma como se tem que tratar as pessoas, com respeito em primeiro lugar. Segundo, oferecendo todas as possibilidades”, discorreu Azevêdo.

Na avaliação do governador, a denúncia do Gaeco (Ministério Público) contra os seus dois secretários “é uma coisa extremamente frágil”.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.