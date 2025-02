O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), voltou a expressar descontentamento com a antecipação das discussões sobre a formação da chapa para as eleições de 2026. Em declaração recente, Azevêdo enfatizou a importância de focar nas atuais demandas da população, como habitação, infraestrutura e saúde, antes de se concentrar em questões eleitorais futuras.

“Você parece que não muda não. É a mesma pauta de uma discussão que a gente já tem dito várias vezes, que isso é um processo de conversa, de negociação. O prestígio do Republicanos, ele é reconhecido com a participação que o Republicanos tem dentro do governo. Já é a forma de reconhecer. Essa discussão sobre chapa é uma outra discussão que vai acontecer num momento certo, gente. Eu já disse isso, 26 é 26, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer casa pro povo, tem que fazer asfalto, tem que fazer hospital, tem que fazer mil coisas. É isso que a gente tá fazendo, a gente tá preocupado com eleição ainda não.”

Ouça a declaração aqui.