Efraim destaca visita de ministro e reafirma confiança na gestão de Bruno em Campina Grande

O senador Efraim Filho (União Brasil) destacou sua confiança na condução do prefeito Bruno Cunha Lima na montagem do governo municipal.

Segundo ele, o União Brasil já ocupa o cargo mais importante, que é a prefeitura, e acompanha com tranquilidade o processo de articulação política.

Efraim ressaltou que Bruno tem autonomia para formar sua equipe e que a prioridade é estruturar um time forte para administrar Campina Grande da melhor forma possível.

