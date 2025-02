CMJP comemora os 63 anos do Hospital Napoleão Laureano

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na tarde desta segunda-feira (24), sessão especial comemorativa aos 63 anos do Hospital Napoleão Laureano.

A solenidade reuniu representantes e colaboradores do hospital e foi proposta pelo vereador Milanez Neto (MDB).

O parlamentar falou sobre as motivações que o fizeram propor a sessão comemorativa.

“São 63 anos do Napoleão Laureano, uma história extraordinária de compromisso com a cidade, sobretudo com as pessoas portadoras de câncer, cuidando com zelo e amor. Nada mais justo do que, no dia da fundação dessa instituição, realizar essa sessão para homenagear e agradecer o que vem sendo feito pelo povo de João Pessoa. O Hospital é um patrimônio da Paraíba e, aonde eu estiver, seja qual for a função que eu estiver exercendo, quero ser um defensor do Laureano, pois defender o Napoleão Laureano é defender a história da nossa saúde, a saúde pública, a humanização na saúde pública e, acima de tudo, defender um tratamento digno, para uma doença que muitas vezes consegue tirar a nossa própria dignidade”, afirmou.

O deputado estadual Anderson Monteiro (PSC) disse que todos os paraibanos deveriam realçar o trabalho brilhante que é realizado pelo Hospital Napoleão Laureano.

“Meu agradecimento, em nome de todo o povo paraibano, por essa demonstração de dedicação que todos do hospital têm para com a saúde e a vida do próximo”, acrescentou.

“Não é fácil gerir um hospital filantrópico, mas é um bonito trabalho o que o Hospital Napoleão Laureano vem fazendo. Nós, que fazemos parte dele, nos emocionamos diariamente por todo o tratamento, porque todos sabem das dificuldades que os hospitais filantrópicos e públicos passam, devido a uma defasagem na tabela SUS. Mas, mesmo nessas dificuldades, nós encontramos o apoio, o amor, a paixão, especificamente dos paraibanos, que abraçaram a causa do hospital. Hoje nós temos o que há de melhor para quem mais precisa”, pontuou Marcelo Lucena, presidente da Fundação Napoleão Laureano.

Geraldo Barral, presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB), colocou que a união da sociedade, instituições e o hospital é muito importante, porque uma premiação é um símbolo, mas o reconhecimento é o que é importante.

Antônio Carneiro Arnaud, diretor financeiro da Fundação Napoleão Laureano, agradeceu a homenagem em nome de todos que fazem o Hospital Napoelão Laureano.

“É uma solenidade muito significativa, porque são 63 anos e o hospital nunca fechou as suas portas e nunca reduziu os atendimentos”, destacou.

Participaram ainda da sessão especial Socorro Maia, promotora de justiça; Alexandre Medeiros, superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley; Marcílio Cartaxo, diretor-geral do hospital Napoleão Laureano, além dos vereadores Rômulo Dantas (Mobiliza) e Marcos Henriques (PT), entre outros.