Adriano Galdino: “O Republicanos tem a consciência do seu tamanho”

O deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos) tornou a emitir recados na direção do governador João Azevedo e demais partidos aliados, tendo como pano de fundo o processo eleitoral do próximo ano.

Confira algumas de suas declarações nesta segunda-feira.

“Totalmente posta, né? O meu nome não tem só o carimbo de Adriano. O meu nome tem o carimbo do Republicanos da Paraíba e do Republicanos nacional. Então, quem paga para ver, vai ver que o Republicanos quer realmente duas participações na (chapa) majoritária, por merecimento.

“Nós não estamos impondo nada. Nós temos tamanho, nós temos uma tradição, nós temos realmente compromisso com o povo da Paraíba e queremos fazer a boa política participando na chapa majoritária com duas vagas, e um desses nome é o meu.

“Se aparecer outros companheiros do Republicanos com mais popularidade, não faço questão de abrir mão da minha postulação para contemplar outro companheiro, a exemplo do deputado federal Hugo Mota (presidente da Câmara Federal). Mas estou colocando o meu nome e o Republicanos vai sim pleitear duas vagas na chapa majoritária.

“O Republicanos tem a consciência do seu tamanho, da sua grandeza e é importante que o agrupamento político que tem o comando do governador João compreenda, entenda isso, e nos dê o nosso valor, reconheça a nossa grandeza para que a gente possa cada vez mais contribuir com esse com esse projeto”.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

