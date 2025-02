Prefeito de João Pessoa avisa que seu nome está à disposição para tudo incluindo governo

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) já deu início ao seu périplo de viagens pelo interior do estado e não descarta a possibilidade de concorrer ao governo da Paraíba nas eleições de 2026. Muito embora, desconverse sobre o processo eleitoral quando indagado diretamente pela imprensa, o prefeito diz que tem colocado o seu bloco na rua, mas de carnaval.

Segundo ele, os convites de prefeitos do interior da Paraíba são reflexo do que tem sido feito em João Pessoa e que não poderia ser diferente, uma vez que, João Pessoa é a capital de todos os paraibanos e repercute em todo o estado.

“Nada melhor do que a gente trocar experiências, informações para que a gente possa, efetivamente, com a colaboração de cada um, melhorar a gestão pública, principalmente, dos municípios onde as pessoas vivem. Então, eu sempre estarei à disposição quando for convidado para poder contribuir e transmitir o que estamos fazendo na nossa cidade”, disse.

Sobre a afirmação do filho, o deputado federal Mersinho Lucena de que o nome para 2026 seria o do pai, o prefeito respondeu que seu nome é para cuidar de habitação, de saúde, trabalho, gerar emprego e gerar renda.

“Onde eu estiver, estarei à disposição para isso”, completou Cícero Lucena com vistas para o processo eleitoral do próximo ano.