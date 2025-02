Hugo Motta evita falar sobre sua possível candidatura ao governo da Paraíba em 2026

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), intensificou a sua agenda de visitas à Paraíba, mas segundo ele, suas visitas não têm nada a ver diretamente com a política partidária com vistas para as eleições de 2026 já que tem o nome cotado para disputar o governo da Paraíba.

Ele afirmou que jamais vai deixar de estar na Paraíba participando ativamente do dia a dia do estado, por mais puxado que seja, por mais que a família sofra um pouco com a sua ausência e evitou falar sobre o processo eleitoral.

“Nós vamos sempre estar no nosso estado, recebendo as lideranças políticas, as demandas podendo fazer com que essa nossa chegada à presidência da Câmara represente também um tempo onde o estado possa ser beneficiado”, destacou.

Com relação a 2026, Motta disse que tem defendido a unidade do grupo e afirmou que não existe um projeto pessoal de Hugo Motta, de fulano ou de beltrano. Segundo ele, existe um projeto de estado que é maior do que une o seu grupo político que é ver a Paraíba bem.

“Queremos ver o nosso povo vivendo em um estado cada vez melhor, que tenha oportunidade, que tenha uma educação de qualidade. É isso que eu quero poder me dedicar para poder corresponder a tanto que o povo já fez por nós me dando essas oportunidades de estar em Brasília defendendo o nosso estado”, tergiversou o deputado.