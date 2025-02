Deputado espera que Republicanos seja contemplado com vaga no TCE da Paraíba

O deputado Jutay Meneses voltou a comentar com a imprensa nesta segunda-feira (24) sobre a sua postulação à vaga de conselheiro no Tribunal de Conta da Paraíba, que cabe à Assembleia Legislativa e espera que o seu partido, o Republicanos, seja contemplado na Corte de Contas.

Segundo ele, sua postulação foi colocada quando já se previa a vacância no Tribunal de Contas e que já vinha conversando com o presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino (Republicanos).

“A conversa continua. Até o momento nós estamos no propósito de manter o nosso nome ao Tribunal de Contas, mas algumas coisas precisamos ajeitar como as assinaturas dos colegas para registrar o nosso nome à vaga”, disse.

Indagado se ele iria pedir o apoio do presidente do Republicanos, deputado Hugo Motta, o deputado respondeu que importante conversar e ter o apoio do partido, mas também não quer o presidente Adriano Galdino que é do seu partido, mas prometeu ajudar o deputado Tião Gomes (PSB), retire a palavra que deu.

“Palavra empenhada não pode ser voltada atrás. Eu sou uma pessoa de compromisso e de palavra, mas é importante também haver um diálogo porque na impossibilidade do deputado Tião Gomes para que possamos manter o nosso nome e essa vaga ficar com o Republicanos”, destacou.

Jutay Meneses se disse dentro dos critérios exigidos pelo TCE e afirmou que todas as suas contas foram aprovadas quando foi secretário e diretor de autarquia. “Nenhuma das minhas contas foram reprovadas”, concluiu.