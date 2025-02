Azevêdo desconversa sobre postulação do Republicanos de duas vagas na majoritária

Indagado sobre a postulação do Republicanos, partido que faz parte da sua base aliada, o governador João Azevêdo (PSB) se mostrou irritado com a imprensa e disse que a pauta não muda. Segundo ele, é a mesma de uma discussão em que já tem dito várias vezes que é um processo de conversa e negociação.

“O prestígio do Republicanos é reconhecido com a participação que tem dentro do governo. Já é uma forma de reconhecimento. Essa discussão sobre a chapa é uma outra que vai acontecer no momento certo. Eu disse isso: 2026 é 2026, a gente tem é que trabalhar, tem é que fazer casa para o povo”, disse ele, referindo-se à assinatura realizada nesta segunda-feira para a construção de 927 unidades com a presença do secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo.

Azevêdo ressaltou que tem que fazer mil ações ainda até o término do governo e é isso que está fazendo, portanto, não está preocupado com as eleições.