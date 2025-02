Adriano Galdino: “Minha candidatura tem o carimbo de Hugo Motta e do Republicanos nacional”

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, declarou à imprensa, nesta segunda-feira (24), que a sua pré-candidatura ao governo da Paraíba não só tem o carimbo do presidente estadual do Republicanos, deputado Hugo Motta, como também da executiva nacional.

“Quem duvidar é só perguntar a Hugo”, disse.

Ele informou que tem trabalhado muito para isso, fazendo política todos os dias e toda hora e que nasceu fazendo política.

Galdino afirmou ainda que só chegou onde chegou graças à sua determinação de fazer política todos os dias, porque percebe que é através da boa política que se consegue mudar a realidade, as pessoas e situações sociais.

“Quem pagar pra ver, vai ver que o Republicanos quer realmente duas participações na majoritária por merecimento. Nós não estamos impondo nada. Nós temos tamanho, nós temos uma tradição, compromisso com o povo da Paraíba e queremos fazer a boa política participando da chapa majoritária com duas vagas”, afirmou ele, dizendo ainda que uma das vagas será dele.

Contudo, Galdino avisa que se aparecer o nome de outros colegas do Republicanos com mais popularidade não faz questão de abrir mão da sua postulação para contemplar outro companheiro, a exemplo do deputado Hugo Motta, mas que está na postulação e acredita que o seu partido irá sim ter as duas vagas.

“É importante que o agrupamento político que tem o comando do governador João Azevedo compreenda e entenda isso e nos dê o nosso valor, reconheça a nossa grandeza para que a gente possa cada vez mais contribuir com esse projeto”, disse ele, acrescentando que a chapa será definida com muito diálogo, mas garante que o Republicanos está decidido.