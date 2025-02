Líder da oposição em Campina ´isola´ colega de bancada

O vereador Olímpio Oliveira (Podemos) ficou ´ilhado´, no bloco de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, nas suas críticas à ausência de dois vereadores (Valéria Aragão, do Republicanos, e Sargento Cobra, do PSB) na recente apreciação de vetos feitos pelo prefeito Bruno Cunha Lima.

“Todos os momentos, todos os atos e fatos que aconteceram durante os quatro anos aqui, provaram a lealdade de Valéria. A doença, ela impossibilita muitas vezes da presença. Mas a presença dela de espírito estava com a gente, e todas as vezes que a gente ligou para Valéria o seu posicionamento nunca foi dúbio”, proclamou no plenário o líder da oposição, Anderson Almeida (PSB), em pronunciamento sensorial.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

