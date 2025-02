Hugo Motta busca evitar pautas polêmicas na Câmara Federal

Além da anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro, o presidente da Câmara Federal, o paraibano Hugo Motta (Republicanos), considera tóxica para seu mandato a pauta da regulamentação das redes sociais.

O parlamentar avalia que, se pautar determinados assuntos no plenário já no início da sua gestão, só vai fomentar polêmicas que o impedirão de tocar as agendas que considera as mais importantes, como a econômica, noticiou o jornal O Globo.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

