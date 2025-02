Odon Bezerra é escolhido para liderar a bancada governista na Câmara de João Pessoa

O vereador Odon Bezerra foi escolhido pelo prefeito Cícero Lucena (PP) para liderar a bancada de situação na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Odon é irmão do deputado Hervázio Bezerra e tio do vice-prefeito Léo Bezerra, todos filiados ao PSB, partido do governador da Paraíba, João Azevedo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21).

Segundo o vereador, liderar a bancada de situação será um grande desafio, mas quem entra na vida pública não pode evitar desafios de forma alguma. Portanto, ele afirmou que enfrentará essa missão com uma expectativa bastante positiva, principalmente por liderar uma bancada que tem maioria considerável na Casa.

“Tenho um livre trânsito com todos os meus colegas vereadores, não tenho arestas com nenhum”, declarou o parlamentar, salientando que pretende trabalhar em conjunto com os demais vereadores para garantir uma Legislatura tranquila.

Odon Bezerra também avaliou que este será um ano extremamente produtivo para a administração pública e destacou que o prefeito está ainda mais motivado do que no primeiro mandato para desenvolver ações. “Nós temos apenas que acompanhar. Assim, ganha o Legislativo, o Poder Executivo e, sem dúvida alguma, ganha mais ainda a cidade de João Pessoa e a população”, projetou.

Dentre as atribuições do líder de bancada estão: encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário, orientar sua bancada pelo tempo máximo de cinco minutos e fazer uso da palavra na tribuna, em caráter excepcional, para tratar de assuntos relevantes, também pelo prazo máximo de cinco minutos.