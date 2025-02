Lucas Ribeiro prega unidade na construção da chapa governista para disputar 2026

O vice-governador da paraíba, Lucas Ribeiro |(PP) é o sucessor natural do governador João Azevedo (PSB) na disputa pela titularidade do cargo em 2026, mas vem enfrentando uma “disputa” entre integrantes da própria base do governo, que também almejam o cargo de governador.

Contudo, o vice-governador pondera o número de postulação e disse que a condução está sendo feita de forma muito tranquila com cada um sabendo o seu espaço e seu trabalho. “Portanto, não se terá dificuldades para essa construção de 2026”, disse.

Sobre o posicionamento do Republicanos, liderado na Paraíba pelo deputado federal, Hugo Motta, presidente da Câmara de Deputado de que o partido reivindica duas vagas na chapa: a de governador e de senador, o vice-governador argumenta que todos têm o direito de postular, buscar ocupar mais espaços e que todos estão fazendo isso.

“Mas vai ser uma construção entre todos que estão na mesa, inclusive o Republicanos, como aconteceu recentemente. Portanto, isso não será dificuldade para essa construção porque nós temos que ter em vista, em primeiro lugar, é o momento que a Paraíba vive. Esse projeto colocou o estado nos trilhos, que tem gestão fiscal e nós somos um estado eficiente que tem entregado resultados para o nosso povo. É isso que nós não podemos perder de vista e ter isso como foco principal”, justificou.