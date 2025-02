Os integrantes do Congresso Nacional não desistiram do famoso orçamento ´oculto´. A cúpula congressual deflagrou uma operação para recuperar essas verbas e outras emendas parlamentares que não foram pagas nos últimos anos e que estão sendo questionadas pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o ´Estadão´, a articulação é liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e envolve a aprovação de projetos de lei com potencial de direcionar R$ 30 bilhões em recursos de interesse dos parlamentares.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

