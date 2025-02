A vereadora Valéria Aragão (Republicanos) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande para rebater críticas que recebeu após sua ausência na votação que manteve o veto do prefeito Bruno Cunha Lima às emendas impositivas.

Valéria iniciou seu discurso reafirmando sua posição política e sua fidelidade à oposição, destacando que segue a mesma linha há 14 anos. “Campina e meus eleitores conhecem minha linha política e também sabem da minha lealdade ao grupo que sigo e, consequentemente, à oposição desta Casa. Oposição esta que faço desde 2011, não é uma coisa de última hora, não é um troca-troca de grupos por algo que me convém. É uma oposição responsável, coerente e, acima de tudo, muito dedicada”, afirmou.

A vereadora justificou sua ausência na sessão da última quarta-feira (12), ressaltando que estava doente e que possui exames médicos que comprovam sua condição. “Seres humanos adoecem, sim. Não tenho que mostrar nada a ninguém, mas fiz questão de trazer [os exames] pois minha consciência me basta para que eu possa continuar defendendo os anseios do povo campinense”, declarou.

Em meio ao pronunciamento, Valéria também fez questão de enfatizar seu respeito pelo partido Republicanos e sua trajetória política. “Faço parte de um grupo, sigo as determinações do meu partido e não tenho por que negar minhas origens políticas”, disse. Ela também repudiou o que chamou de tentativas de desqualificação de sua atuação parlamentar: “Fui chamada de Valéria Galdino, um sobrenome honrado”.

Ainda no discurso, a vereadora fez um apelo por respeito dentro do Legislativo campinense, enfatizando que não admite ataques à sua pessoa, esteja ou não presente nas sessões. “Não importa se estou aqui ou não, eu exijo respeito, companheirismo e lealdade. Minha ausência foi justificada por motivo de doença”, reiterou.

Valéria Aragão finalizou sua fala reafirmando seu compromisso com os quase quatro mil votos que recebeu e assegurando que continuará com uma postura de oposição firme e coerente. “Campina me deu um segundo mandato e saberei honrar aquilo que me foi dado. Continuarei, sim, fazendo uma oposição responsável e de muita irmandade”, concluiu.

O discurso da vereadora repercutiu entre os parlamentares, especialmente após menções a “forças ocultas”, uma referência a falas do vereador Olimpio Oliveira, o que gerou comentários e questionamentos na sessão. O tema deve continuar em debate nos próximos dias na Câmara Municipal.

