Vereadora campinense ´enquadra´ delegado durante sessão

Na sessão da última quarta-feira, a oposição na Câmara Municipal de Campina Grande amargou suas primeiras grandes derrotas na atual legislatura, com votações em plenário que culminaram com a manutenção dos vetos colocados pelo prefeito Bruno Cunha Lima (União) à Lei Orçamentária Anual (LOA); às alterações promovidas no Código Tributário Municipal; bem como à atualização do Código Tributário.

No final da aludida sessão, o vereador Olimpio Oliveira (Podemos) insinuou que a bancada de oposição foi vítima de traição: “Perdemos dentro de nossa própria bancada!”

“Os ausentes a história não os absolverá” – prognosticou Olímpio, com a imediata concordância de Pimentel Filho (PSB).

Na sessão ordinária de ontem, Valéria Aragão ocupou a tribuna e respondeu ao que considerou ilações em sua direção.

“(atuação na oposição) Não é uma coisa de última hora. Não é um troca-troca de grupos por algo que me convém. É uma oposição responsável, coerente e, acima de tudo, muito dedicada. Eu não tenho brigas pessoais com ninguém”, bradou a parlamentar.

Valéria afirmou que “não vou admitir nenhum tipo de acusação à minha pessoa. Assim como na minha presença, exijo respeito na minha ausência. Não importa se esteja aqui ou não, eu exijo respeito, companheirismo e lealdade”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

