Presidente do PT na Paraíba comenta denúncia da PGR apresentada contra Bolsonaro

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, considerou a denúncia da PGR muito grave e destacou que é preciso compreender que se trata apenas de uma denúncia e não de uma condenação.

“Nós não podemos usar o que usaram contra o PT, mas a denúncia é séria e as provas são robustas, com delações, gravações, documentos, minuta de golpe, envolvimento de ex-ministro, generais de alta patente e do próprio ex-presidente”, disse.

Para Macedo, a Procuradoria-Geral da República cumpre seu papel, e ele espera que a turma do STF, que vai analisar o acolhimento ou não da denúncia, também cumpra seu papel constitucional e definitivamente prove ao país que existiu uma tentativa de golpe e que houve uma quadrilha montada dentro do Palácio e da caserna militar para dar um golpe no Brasil e para matar pessoas.

“Esse golpe não tinha só uma orquestração dentro do Palácio, mas também popular. Tinha gente que financiava, a exemplo do que aconteceu no 8 de janeiro. Então, a denúncia é muito grave, e nós queremos que todos tenham, logicamente, o seu direito de defesa, mas que, ao final, comprovado que houve crime de lesa-pátria, crime contra a Constituição, as pessoas sejam punidas e presas”, avaliou.