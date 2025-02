Novo recado do Republicanos para João Azevêdo e outros aliados

Novamente, nesta terça-feira, o deputado-presidente Adriano Galdino verbalizou o poderio do seu partido (Republicanos) para o processo eleitoral que se avizinha.

“O Republicanos é muito grande, tem uma penetração politica em todas as cidades da Paraíba. Tem um peso politico enorme. E é claro: contar com a ajuda e o apoio do Republicanos é contar com a vitória perto desse agrupamento. O partido tem um peso politico muito forte. Onde ele estiver, o Republicanos vai ganhar as eleições”, dimensionou Galdino.

Em frase com ênfase para a conjunção SE, o presidente da Assembleia afirmou que “se o Republicanos ficar dentro da base do governo, a gente ganha a eleição. E o Republicanos quer ficar com o governo. Mas o Republicanos quer reconhecimento, quer consideração e tem o merecimento para estar presente na chapa majoritária com duas posições”.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

