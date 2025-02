O deputado estadual Sargento Neto, do PL, fez um duro discurso na tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba nesta terça-feira (18), rebatendo informações divulgadas pelo próprio governador no dia anterior, quando o chefe do Poder Executivo estadual apresentou dados a respeito dos salários dos policiais paraibanos, principalmente os militares.

De acordo com o parlamentar, João informou em seu programa de rádio da segunda-feira que um soldado da Polícia Militar pode chegar a receber até R$ 15 mil no fim do mês. Além disso, conforme Sargento Neto, o governador afirmou, no mesmo programa, que um PM precisa trabalhar 600 horas mensais para ter uma boa remuneração.

“O Governo do Estado é muito mal assessorado, porque nunca ouvi falar tantas inverdades. Como você vai em um canal oficial falar todas essas inverdades? E isso causou um transtorno tão grande dentro das forças de segurança pública, uma revolta”, assegurou Neto.

“Os policiais se perguntam por que o governador não falou a verdade; por que não pegou um contracheque real e mostrou? Mas, não. Ele estava lendo lá e não sabia nem o que estava lendo, porque alguém colocou um papel lá para ele ler. É muita falta de coerência”, frisou.

Presença nos atos

Sargento Neto também se pronunciou sobre as críticas de João Azevêdo à presença de políticos nas mobilizações dos policiais. “Eu estive lá e estarei novamente na próxima sexta-feira. Até porque, antes mesmo de ser político, eu sou um policial militar”, ressaltou o deputado estadual.