Cabo Gilberto chama denúncias da PGR de fantasiosas e cobra provas contra Bolsonaro

O deputado federal paraibano Cabo Gilberto (PL) comentou com a imprensa nesta quarta-feira (19) sobre a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) nesta terça-feira (18) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Conforme o deputado, a denúncia já era esperada, até por conta do aparelhamento no Brasil para perseguir os opositores do governo Lula (PT). “Basta observar quando deram o golpe tirando Lula da cadeia, o descondenaram, o ajudaram a ser eleito através de várias decisões ilegais e inconstitucionais. Escolheram um candidato, basta lembrar do ministro da Suprema Corte quando disse: nós derrotamos o bolsonarismo”, disse.

Para Cabo Gilberto, trata-se de um inquérito falacioso, fantasioso, cujo processo já nasceu viciado, que não reúne nenhuma prova e que não tem nenhuma ação do ex-presidente para fazer a tentativa de golpe. “Golpe quem levou foi Bolsonaro, quando não respeitaram a legislação e vem levando com essas decisões ilegais e inconstitucionais da Suprema Corte”, enfatizou.

Ele também disse ser uma falácia a existência de um plano para matar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

“Cadê a prova disso aí? Foi uma delação do tenente Mauro Cid, que já disse ter sido pressionado para falar o que eles queriam. Torturaram Cid. Não tem provas”, argumentou.

Conforme a denúncia da PGR, Bolsonaro é acusado de cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Mas, segundo Gilberto, se a legislação for respeitada, Bolsonaro será inocentado.