Presidente da ALPB acha que Cicero Lucena está fora das eleições 2026

Na avaliação do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), na recente reunião de lideranças do grupo governista na Paraiba com o governador João Azevedo, “de certa forma”, o prefeito pessoense Cicero Lucena (PP) “saiu de sua pretensão de ser candidato a governador”.

