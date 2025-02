Líder faz defesa do governo e afirma que estado já investiu mais de R$ 2 bilhões na Segurança Pública da PB

“É preciso que se faça justiça”. Foi o que declarou o líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Chico Mendes (PSB) sobre as críticas que o governo do estado vem recebendo em relação à segurança pública, cujos militares estão ameaçando entrar em greve, caso o governo não atenda às reivindicações da categoria, sobretudo, na questão do reajuste salarial.

“É preciso reconhecer que nós investimos mais de dois bilhões e 300 milhões em segurança pública nos últimos anos aqui na Paraíba. Simples assim. É só ir lá no Sagres que esses números se confirmam”, disse.

Para Chico Mendes, os mesmos que estão atacando o governo são os que querem retomar o governo, voltar ao poder, certamente, para aplicar a mesma política de segurança que tínhamos no passado com viaturas no prego por falta de gasolina ou quebradas, equipamentos velhos e quem não lembra como eram pagos os salários?”, argumentou Mendes.

Ele pediu para que o críticos acabassem com a demagogia porque a Paraíba sabe como era a segurança pública no governo deles e o governo de João Azevedo tem feito uma revolução com investimentos em todas as áreas mas, principalmente, na segurança pública do estado

O deputado devolveu às críticas ao senador Efraim Filho (União Brasil) dizendo que as emendas enviadas à Paraíba são insignificantes para um senador da República e que é preciso deixar o viés político e fazer um debate amplo sobre a segurança pública porque o governo tem feito muitos investimentos

Mendes disse ainda que as emendas de Efraim Filho estão muito aquém de um senador da Paraíba possa fazer para o seu estado.” E eu espero que o senhor faça uma reflexão profunda sobre essa pauta porque a Paraíba não o conhece como sindicalista e ajude o governo, efetivamente, a continuar com as políticas públicas que tem transformado e melhorado muito a Paraíba”, disse.