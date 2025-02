Galdino lembra à base governista que o Republicanos tem peso político para vencer as eleições em 2026

O presidente da Assembleia Legislativa na Paraíba, deputado Adriano Galdino, voltou a falar sobre as tratativas com a base aliada em relação à participação do Republicanos na chapa majoritária disputando as vagas de governador e senador e que o partido espera avançar nessa perspectiva.

Conforme Galdino, o Republicanos já fez muitos gestos e garantiu a vitória nas eleições passadas quando apoiou a reeleição do governador João Azevedo (PSB) e não teve nenhuma participação na chapa majoritária.

Portanto, segundo ele, está na hora dos aliados retribuírem o gesto aceitando a proposta do partido por tudo que representam na Paraíba, na reivindicação dessas duas vagas.

“O Republicanos tem quantidade, qualidade, tamanho e merecimento para isso. E isso não é só um desejo do presidente nacional, Marcos Pereira, como também do presidente estadual,Hugo Motta. Nós realmente temos condições de participar com duas vagas”, destacou.

Galdino afirmou ainda que o Republicanos tem uma extensão muito grande na Paraíba e seu peso político é enorme.

“Contar com a ajuda, com o apoio do Republicanos, é contar com a vitória certa do agrupamento político. Acho que o Republicanos tem um peso muito forte e onde ele estiver vai ganhar as eleições”, disse ele, afirmando que a mesma visão tem o próprio João Azevedo, Cícero Lucena e os Ribeiros.

“Todos disseram: A gente estando unido, a gente ganha as eleições. Em outras palavras: se o Republicanos ficar dentro da base do governo, a gente ganha as eleições e o partido quer ficar com o governo. Agora, o Republicanos quer o reconhecimento e a consideração para estar presente na chapa com duas vagas”, argumentou.