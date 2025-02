Além da ´paulada´ que o governo Lula recebeu na última sexta-feira, quando o Instituto Datafolha divulgou a pesquisa na qual o presidente da República registrou o pior índice de aprovação de todos os seus anos no cargo, no final de semana outra pesquisa mostrou o tamanho do desafio que se descortina para o petista, na perspectiva de concorrer à reeleição no próximo ano.

Pesquisa do Ipec (antigo Ibope), divulgada pelo portal UOL, apontou que 62% das pessoas entrevistadas avaliam que Lula não deve concorrer à reeleição.

Conforme os dados divulgados, o percentual entre as pessoas que votaram em Lula em 2022 e que avaliam que ele não deve concorrer é de 32% – mais do que um a cada três eleitores.

Por qual motivo o presidente não deveria concorrer a um novo mandato?

Não está fazendo um bom trabalho – 36% dos entrevistados; porque é corrupto – 20%; pela idade – 17%; já teve a sua chance – 11%, entre outras razões.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.