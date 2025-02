ALPB instala comissões temáticas e base governista fica na presidência de Orçamento e CCJ

As comissões de Orçamento e a CCJ continuaram presididas por representantes da base governista na Assembleia Legislativa da Paraíba e poucas mudanças aconteceram na formação das 13 comissões temáticas da Casa.

A instalação delas aconteceu durante a sessão desta terça-feira (18), sob a coordenação do presidente, Adriano Galdino (Republicanos), com a eleição dos presidentes e vice-presidentes que comandarão os trabalhos das comissões.

Conforme o Regimento Interno, as comissões desempenham um papel fundamental na análise e tramitação dos projetos na Casa, contribuindo para a formulação de políticas públicas no estado. A partir desta quarta-feira (19), as comissões entram em pleno funcionamento, iniciando a apreciação e votação das matérias legislativas.

Entre as principais comissões instaladas estão a de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), presidida pelo deputado João Gonçalves (PSB); a de Direitos Humanos e Minorias, liderada pelo deputado Chió (REDE); e a de Orçamento pelo deputado Jutay Meneses (Republicanos).

As Comissões ficaram assim constituídas:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente – João Gonçalves

Vice- presidente – Felipe Leitão

TITULARES

1. Dep. BOSCO CARNEIRO

2. Dep. JOÃO GONÇALVES

3. Dep. DANIELLE DO VALE

4. Dep. CHICO MENDES

5. Dep. FELIPE LEITÃO

6. Dep. DEL. WALLBER VIRGOLINO

7. Dep. CAMILA TOSCANO

SUPLENTES

1. Dep. JOÃO PAULO SEGUNDO

2. Dep. TANILSON SOARES

3. Dep. FRANCISCA MOTTA

4. Dep. MARCIO ROBERTO

5. Dep. JUTAY MENESES

6. Dep. TACIANO DINIZ

7. Dep. ANDERSON MONTEIRO

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS:

Presidente – Deputado Chió

Vice-presidente – Deputado Anderson Monteiro

TITULARES

1. Dep. HERVÁZIO BEZERRA

2. Dep. CHIÓ

3. Dep. MÁRCIO ROBERTO

4. Dep. GILBERTINHO

5. Dep. ANDERSON MONTEIRO

SUPLENTES

1. Dep. TIÃO GOMES

2. 2. Dep. INÁCIO FALCÃO

3. 3. Dep. JÚNIOR ARAÚJO

4. 4. Dep. SARGENTO NETO

5. 5. Dep. DR. ROMUALDO

COMISSÃO DE DIREITOS DA MULHER

Presidente – Deputada Camila Toscano

Vice-presidente – Deputada Danielle do Vale

TITULARES:

1. Dep. DRA. PAULA

2. Dep. FRANCISCA MOTTA

3. Dep. DANIELLE DO VALE

4. Dep. CAMILA TOSCANO

5. Dep. FÁBIO RAMALHO

SUPLENTES:

1. Dep. CIDA RAMOS

2. Dep. FELIPE LEITÃO

3. Dep. JANE PANTA

4. Dep. SARGENTO NETO

5. Dep. CAIO ROBERTO

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO CIDADÃ

Presidente – Deputado Galego de Souza

Vice-presidente – Deputado Branco Mendes

TITULARES

1. Dep. GALEGO SOUZA

2. Dep. MÁRCIO ROBERTO FALCÃO

3. Dep. BRANCO MENDES

4. Dep. SARGENTO NETO

5. Dep. DEL. WALLBER VIRGOLINO

SUPLENTES

1. Dep. EDUARDO BRITO

2. Dep. INÁCIO

3. Dep. FELIPE LEITÃO

4. Dep. CAIO ROBERTO

5. Dep. TACIANO DINIZ

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Presidente – Deputado Hervázio Bezerra

Vice-presidente – Deputada Cida Ramos

TITULARES

1. Dep. HERVÁZIO BEZERRA

2. Dep. CIDA RAMO

3. Dep. LUCIANO CARTAXO

4. Dep. FÁBIO RAMALHO

5. Dep. DR. ROMUALDO

SUPLENTES

1. Dep. INÁCIO FALCÃO

2. Dep. CHIÓ

3. Dep. JANE PANTA

4. Dep. CAIO ROBERTO

5. Dep. GILBERTINHO

COMISSÃO DE INCENTIVO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DE NEGÓCIOS

Presidente – Deputado Chico Mendes

Vice-presidente – Deputado João Paulo

1. Dep. CHICO MENDES

2. Dep. JOÃO PAULO SEGUNDO

3. Dep. INÁCIO FALCÃO

4. Dep. CAMILA TOSCANO

5. Dep. ANDERSON MONTEIRO

SUPLENTES

1. Dep. MÁRCIO ROBERTO

2. Dep. JÚNIOR ARAÚJO

3. Dep. CHIÓ

4. Dep. DR. TACIANO DINIZ

5. Dep. DR. ROMUALDO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Presidente – Deputado Jutay Meneses

Vice-presidente – Deputado George Morais

TITULARES

1. Dep. JUTAY MENESES

2. Dep. BRANCO MENDES

3. Dep. LUCIANO CARTAXO

4. Dep. CHICO MENDES

5. Dep. DANIELLE DO VALE

6. Dep. GEORGE MORAIS

7. Dep. FÁBIO RAMALHO

SUPLENTES

1. Dep. BOSCO CARNEIRO

2. Dep. MÁRCIO ROBERTO

3. Dep. JOAO PAULO SEGUNDO

4. Dep. TANILSON SOARES

5. Dep. FRANCISCA MOTA

6. Dep. DEL. WALLBER VIRGOLINO

7. Dep. TACIANO DINIZ

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Presidente – Deputado Júnior Araújo

Vice-presidente – Deputada Dra. Paula

TITULARES

1. Dep. JÚNIOR ARAÚJO

2. Dep. DRA. PAULA

3. Dep. JOÃO PAULO SEGUNDO

4. Dep. GEORGE MORAIS

5. Dep. CAMILA TOSCANO

SUPLENTES

1. Dep. CHICO MENDES

2. Dep. MICHEL HENRIQUE

3. Dep. LUCIANO CARTAXO

4. Dep. SARGENTO NETO

5. Dep. FÁBIO RAMALHO

COMISSÃO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Presidente – Deputado Michel Henrique

Vice-presidente – Deputado Fábio Ramalho

TITULARES

1. Dep. MICHEL HENRIQUE

2. Dep. LUCIANO CARTAXO

3. Dep. EDUARDO BRITO

4. Dep. FÁBIO RAMALHO

5. Dep. CAIO ROBERTO

SUPLENTES

1. Dep. HERVÁZIO BEZERRA

2. Dep. JUTAY MENESES

3. Dep. FELIPE LEITÃO

4. Dep. CAMILA TOSCANO

5. Dep. GEORGE MORAIS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Presidente – Deputada Cida Ramos

Vice-presidente – Deputado Anderson Moteiro

TITULARES

1.Dep. CIDA RAMOS

2. Dep. TIÃO GOMES

3. Dep. CHIÓ

4. Dep. GEORGE MORAIS

5. Dep. ANDERSON MONTEIRO

SUPLENTES

1. Dep. BOSCO CARNEIRO

2. Dep. FRANCISCA MOTTA

3. Dep. BRANCO MENDES

4. Dep. DEL. WALLBER VIRGOLINO

5. Dep. GILBERTINHO

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇO PÚBLICO E SEGURANÇA

Presidente – Deputado Tanilson Soares

Vice-presidente – Deputado Sargento Neto

1. Dep. TANÍLSON SOARES

2. Dep. GALEGO SOUZA

3. Dep. MÁRCIO ROBERTO

4. Dep. SARGENTO NETO

5. Dep. ROMUALDO

SUPLENTES

1. Dep. MICHEL HENRIQUE

2. Dep. BOSCO CARNEIRO

3. Dep. BRANCO MENDES

4. Dep. ANDERSON MONTEIRO

5. Dep. DEL. WALLBER VIRGOLINO

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Presidente – Deputada Jane Panta

Vice-presidente – Deputado Tarciano Diniz

TITULARES

1. Dep. EDUARDO BRITO

2. Dep. DRA. JANE PANTA

3. Dep. TIÃO GOMES

4. Dep. TACIANO DINIZ

5. Dep. DR. ROMUALDO

SUPLENTES

1. Dep. DRA. PAULA

2. Dep. BOSCO CARNEIRO

3. Dep. JOÃO GONÇALVES

4. Dep. FÁBIO RAMALHO

5. Dep. GILBERTINHO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Presidente – Deputado Felipe Leitão

Vice-presidente – Deputado João Gonçalves

TITULARES

1. Dep. FELIPE LEITÃO

2. Dep. JOÃO GONÇALVES

3. Dep. BOSCO CARNEIRO

4. Dep. CHICO MENDES

5. Dep. TIÃO GOMES

6. Dep. CAMILA TOSCANO

7. Dep. ANDERSON MONTEIRO

SUPLENTES

1. Dep. HERVÁZIO BEZERRA

2. Dep. GALEGO SOUZA

3. Dep. CIDA RAMOS

4. Dep. JOÃO PAULO SEGUNDO

5. Dep. TANILSON SOARES

6. Dep. CAIO ROBERTO

7. Dep. DEL. WALLBER VIRGOLINO