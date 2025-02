PL na Paraíba: Cabo Gilberto revela que a ordem é seguir as orientações de Queiroga

O Partido Liberal está sem comando na Paraíba, mas as orientações de Brasília são de seguir o comando do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Foi o que declarou o deputado federal Cabo Gilberto sobre o que disse o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao partido na Paraíba, que estava sob a presidência do deputado Wellington Roberto.

“Zero estresse com relação a isso. A gente tomou todas as atitudes quando assumimos João Pessoa e o presidente disse que: “faça tudo de acordo com Queiroga para não trazer nenhum problema para cá”. Eu não quero problema na Paraíba e, assim, a gente vai trabalhar“, destacou.

Sobre o processo de 2026 e participação do PL na disputa eleitoral, Cabo Gilberto disse que ainda está muito longe e que estão observando os debates sobre as eleições majoritárias, mas vê que população se mostra chateada com essa antecipação. Portanto, adiantou que o seu foco é trabalhar muito pela Paraíba e pelo Brasil.

“2026 vamos debater em 2026, mas eu mantenho o mesmo posicionamento pela defesa da candidatura própria”, disse, acrescentando que é preciso colocar Bolsonaro na presidência da República e para que isso ocorra, é importante que o PL esteja forte.

“Já é o maior partido do Brasil e vamos trabalhar para ser o maior partido da Paraíba (…) vamos trabalhar de forma unidade para que todos ocupem seus espaços e trabalharem duro para reduzir a diferença de votos de Lula para Bolsonaro na Paraíba e fazer o maior número de deputados estaduais, federais, senador e quem sabe até um governador”, apostou.