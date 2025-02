Eleições 2026: suplentes do PSB na Paraíba procuram novas legendas

O PSB na Paraíba deverá enfrentar dificuldades adicionais para compor uma chapa competitiva para concorrer a cadeiras na Câmara Federal no próximo ano, mesmo com a iminente chegada do governador João Azevedo à presidência regional do partido.

Os atuais suplentes do deputado Gervásio Maia (presidente atual do PSB/PB) já sinalizaram que vão deixar a legenda: Ricardo Barbosa e Rafaela Camaraense.

Não será surpresa se o próprio Gervásio – oportunamente – decidir concorrer à reeleição por outro partido.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/a-dama-de-ferro-do-senado-federal/