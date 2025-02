Azevêdo critica participação de deputados na politização de protesto dos policiais da Paraíba

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) criticou a participação de deputados, que estão politizando a reivindicação dos policiais militares do estado, os quais estão negociando com o governo reajuste salarial sob pena de iniciarem uma greve no período de carnaval. As críticas foram feitas durante o programa do governo realizado nesta segunda-feira (17) na Rádio Tabajara.

Para Azevêdo, é incompreensível se politizar uma pauta como essa, mas infelizmente, determinadas associações têm transformado uma reivindicação que é administrativa num evento político, envolvendo parlamentares estaduais e da

bancada federal, que nunca, sequer, colocaram um único centavo para a Segurança Pública do Estado, nem emenda parlamentar.

“E agora se arvoram na condição de dizer que colocou emendas, que está participando do processo. É importante a gente fazer essa leitura: coincidência, às vésperas de um ano antes das eleições começam essas figuras a chegar. Passam

quatro anos sem aparecer aqui e numa hora em que está perto das eleições começam a aparecer fazendo um discurso fácil de que se paga menos, colocam

dados que não são verdadeiros para a população”,ressaltou.

Segundo o governador, na última quinta-feira (13), ele havia determinado, que todos os secretários recebessem as entidades representativas da Segurança do Estado e que houve um diálogo extremamente tranquilo, mas que na sexta-feira (14), houve um movimento, no qual algumas pessoas se excederam na fala com ofensas ao

governo, onde não cabem. Azevêdo revelou que uma nova reunião está marcada para esta quinta-feira (20), na qual receberá aqueles que querem dialogar para mais uma rodada de negociações.

“Os que não querem dialogar não serão chamados, mas tem que haver respeito”, destacou.