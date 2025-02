Deputado volta a cobrar afastamento de secretários da Paraíba

O deputado estadual Wallber Virgolino (PL) voltou a cobrar esta semana, na Assembleia Legislativa, que o governador João Azevedo (PSB) afaste os seus secretários (Tibério Limeira, da Administração, e Pollyanna Dutra, do Desenvolvimento Social) denunciados pelo Ministério Público no escândalo do Hospital Padre Zé.

*tópico da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

