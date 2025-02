Presidente da CMJP: “Administrar é contrariar interesses”

Os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa contestaram a forma como o presidente da Casa, vereador Dinho Dowsley, designou os nomes dos integrantes das Comissões temáticas, feitas sem ouvir as indicações das lideranças, o que gerou polêmica na sessão desta quinta-feira (13), uma vez que a decisão já havia sido publicada no Diário Oficial.

O presidente explicou que como não foi cumprido o prazo das indicações como manda o Regimento Interno, que são de duas sessões seguidas, ele mesmo fez as nomeações alegando que haviam MPs e projetos de lei do Executivo, em caráter de urgência, que teriam que ser analisados. Portanto, vencido o prazo foi feito de ofício as designações das comissões.

Segundo ele, foi obedecida a proporcionalidade de partidos, inclusive o PP com a maior bancada, bem como contemplou todos os partidos e que as comissões foram compostas por todos os vereadores sem repetição de nomes, uma vez que a Casa é composta por 29 parlamentares, mas ele, como presidente, não pode participar das comissões e cada uma ficou com sete membros divididos entre os 28 vereadores.

O presidente disse que recebeu o pedido do vereador Fábio Carneiro (Solidariedade), que solicitava alteração porque queria participação na CCJ, bem como do vereador João Almeida (PDT) e que vai analisar e discutir o caso. “Realmente, quando a gente nomeia as comissões, alguns ficam insatisfeitos e outros ficam felizes, mas administrar é contrariar interesses e a Casa tem que andar como diz o regimento”, destacou.

Confira a composição das comissões:

Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa:

I – Presidente: DAMÁSIO FRANCA – PP;

II – Vice-Presidente: VALDIR TRINDADE – REPUBLICANOS;

III – CARLÃO PELO BEM – PL;

IV – DURVAL FERREIRA – PL;

V – MARCOS VINÍCIUS – PDT;

VI – MILANEZ NETO – MDB;

VII – ODON BEZERRA – PSB.

Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública:

I – Presidente: TARCÍSIO JARDIM – PP

II – Vice-Presidente: FÁBIO LOPES – PL;

III – JOÃO ALMEIDA – PDT;

IV – MARMUTHE CAVALCANTI – REPUBLICANOS;

V – MARCOS BANDEIRA – AVANTE;

VI – MARCOS HENRIQUES – PT;

VII – MIKIKA LEITÃO – REPUBLICANOS.

Comissão de Políticas Públicas;

I – Presidente: JAILMA CARVALHO – PSB;

II – Vice-Presidente: ÍCARO CHAVES – PODEMOS;

III – BOSQUINHO – PV;

IV – ELIZA VIRGÍNIA – PP;

V – FÁBIO CARNEIRO – SOLIDARIEDADE;

VI – RÔMULO DANTAS – MOBILIZA;

VII – TOINHO PÉ DE AÇO – REPUBLICANOS;

Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor:

I – Presidente: GUGUINHA MOOV JAMPA – PSD;

II – Vice-Presidente: EDMILSON SOARES – PSB;

III – CHICO DO SINDICATO – AVANTE;

IV – GUGA PET – PP;

V – JOÃO CORUJINHA – PP;

VI – LUÍS DA PADARIA – AGIR;

VII – THIAGO LUCENA – DC.