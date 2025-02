Pedro Cunha Lima: “Não faz parte dos meus planos a Câmara e nem o Senado”

O ex-deputado Pedro Cunha Lima (PSB) voltou a falar sobre as suas pretensões políticas na disputa eleitoral de 2026 e que se sente muito mais motivado hoje de ocupar um cargo no Executivo, para poder realizar algumas ações e fazer valer alguns pensamentos.

“Eu vejo que está na hora de mudar mais radicalmente e o Executivo permite uma condução, uma mudança maior dentro de tudo que eu acredito. Então, não faz parte dos meus planos, de fato, uma disputa para o Legislativo, nem para a Câmara dos Deputados e nem para o Senado”, explicou.

Contudo, admite que, dentro de uma composição, se entenderem que o seu nome contribui para o Senado, está à disposição também, mas essa construção tem que passar pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que é o seu senador para 2026.

“Já tenho como certo, que eu vou retribuir o que Veneziano fez por mim em 2022, no segundo turno. Faço política com gratidão e correção”, destacou. E eu só posso ser candidato ao Senado se for uma construção junto com ele e isso para mim já está muito bem estabelecido”, retrucou.