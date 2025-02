Dono do Sistema Arapuan e Prefeitura de Campina travam disputa judicial

Tramita no Poder Judiciário de Campina Grande uma disputa milionária entre o empresário João Gregório (Sistema Arapuan de Comunicação) e a Prefeitura Municipal.

O objeto da contenda é uma área no bairro do Cruzeiro onde no passado funcionou a casa de shows Forrock, de propriedade do citado empresário.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

