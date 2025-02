Presidente nacional do PSB confirma mudança no comando da legenda na Paraíba

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que haverá mudança no comando do partido na Paraíba e garantiu que a transição será conduzida de forma harmoniosa. A declaração foi dada nesta quarta-feira (12), em entrevista a um programa de rádio de João Pessoa.

Siqueira elogiou a atuação do atual presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervásio Maia Filho, destacando seu trabalho à frente da legenda e sua liderança na Câmara dos Deputados. No entanto, reforçou que Maia precisará focar em sua reeleição, o que justifica a necessidade de um novo nome na presidência do partido no estado.

“O deputado Gervásio tem sido um ótimo presidente, assim como foi um excelente líder do PSB na Câmara, mas ele também precisa cuidar da sua reeleição. O governador, por sua vez, se prepara para deixar o governo e se dedicar à organização da chapa majoritária para 2026 e à sua própria candidatura. Essa transição será feita na Paraíba em plena harmonia, dentro de um clima amistoso”, afirmou o dirigente nacional.

Siqueira também ressaltou que o PSB tem dois projetos centrais para as próximas eleições: a candidatura do governador João Azevêdo ao Senado e a formação de uma chapa competitiva para deputado federal. Segundo ele, Azevêdo surge como o nome mais forte para disputar a vaga no Senado, impulsionado pelo reconhecimento de sua gestão no estado.

“O mais forte candidato ao Senado é o governador João Azevêdo, pela excelente administração que vem fazendo na Paraíba. Ele tem disposição para aceitar essa candidatura, o que é muito importante para o PSB e para o estado”, destacou.