Presidente do PT na Paraíba reclama por ter sido excluído de reunião

“Reunião importante para a busca de uma unidade necessária. Todavia, faltam peças fundamentais nesse tabuleiro. O campo democrático e popular – PT, PCdoB, PV, PDT e Rede – deverá e será protagonista nesse processo”.

Protesto do presidente do PT/PB, Jackson Macedo, por não ter sido convidado para a reunião do governador João Azevedo (PSB) com lideranças partidárias aliadas no último final de semana.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

