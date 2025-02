“Cícero já tem o nome estadualizado na Paraíba”. A declaração é do presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa, Dinho Dowsley (PSD), ao apontar o nome do prefeito Cícero Lucena (Progressistas) como possível sucessor de João Azevêdo (PSB) nas eleições de 2026.

Em entrevista à imprensa, o vereador revelou, inclusive, que tem acompanhado o prefeito em viagens pelo interior da Paraíba, já reforçando o caminho de volta ao Palácio da Redenção. Para tanto, Dinho lembrou que Cícero já foi governador, senador, ministro e prefeito, portanto, tem uma vasta carreira política para retornar ao governo da Paraíba.

“Tá sendo fácil, o nome de Cícero é conhecido na Paraíba. A gente chega nos municípios e as pessoas lembram das obras realizadas por ele. Então, é muito fácil estar com Cícero”, disse o presidente da Câmara de Vereadores atestando que o nome do prefeito pode ser um dos possíveis da base governista.

Dinho revelou ainda que poderá mudar de partido para disputar uma vaga na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa da Paraíba. Segundo ele, o convite para se filiar ao Republicanos foi feito pelo presidente do partido, Hugo Motta, hoje presidente da Câmara dos Deputados.

“Vou encerrar a vereança para alçar novos voos”, disse.