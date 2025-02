O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, foi recebido, nesta terça-feira (11), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O encontro teve como foco a discussão de ações e projetos que beneficiem a Paraíba.

Durante a reunião, Galdino e Hugo Motta abordaram questões importantes para o desenvolvimento da Paraíba. Eles destacaram a necessidade do apoio da Câmara Federal para garantir ações que beneficiem a população paraibana.

Adriano Galdino ressaltou a importância de uma relação estreita com o governo federal. “Estamos aqui para buscar soluções que possam trazer melhorias reais para a vida dos cidadãos da Paraíba. É fundamental que trabalhemos juntos para garantir apoio às iniciativas necessárias”, afirmou.

Galdino também destacou a relevância do diálogo entre as esferas estadual e federal. “A Paraíba tem um grande potencial e é nosso dever apoiar as ações que visam o seu crescimento”, declarou.

O encontro também serviu como uma oportunidade para discutir a tramitação de projetos específicos que estão sendo desenvolvidos na Assembleia Legislativa e que necessitam de apoio no âmbito federal. Galdino enfatizou a importância da articulação política e do engajamento de todos os deputados para fortalecer as iniciativas voltadas ao Estado.