Para o deputado Tovar Correia Lima (PSDB), quem sobrar na formação da chapa governista vai se somar à formação da chapa de oposição ao governo nas eleições de 2026. A análise foi em relação à última reunião de lideranças com o governador João Azevêdo (PSB), que, para ele, na situação, tem muita gente para pouco espaço na chapa e vai sobrar insatisfeitos.

Quem vier, conforme Tovar, vai ser muito bem recebido, se por um acaso houver uma dissidência na base de situação, o que é natural no meio político.

Ele garante que há espaço para todo mundo, muito embora é preciso haver um diálogo para saber a posição de cada um. “Agora o que não cabe a mim é apontar para que alguém seja candidato a governador, a senador. É preciso que haja competitividade, para que possa figurar na chapa”, disse.

“O que nós queremos é ganhar, não apenas disputar”, reforçou o tucano destacando ainda que, sendo assim, o grupo da oposição escolheria qualquer nome, mas eles querem é ganhar as eleições, fazer um bom debate, assim como Pedro Cunha Lima fez na campanha de 2022 e obteve um milhão de votos e quase vence as eleições.

“Desta vez, nós queremos aprimorar esse debate com mais força, com mais pessoas e vencermos definitivamente as eleições”, ressaltou.