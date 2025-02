Câmara de Campina Grande mantém vetos do prefeito

Por maioria, o Poder Legislativo de Campina Grande manteve, nesta quarta-feira, os vetos dados pelo prefeito Bruno Cunha Lima (União) aos projetos que o Poder Executivo remeteu no ano passado e que acabaram sendo alterados na tramitação parlamentar.

São os casos da LOA (Lei Orçamentária Anual) e as mudanças no Código Tributário Municipal e na atualização do Plano Diretor da cidade.

Com a confirmação dos vetos à LOA, ficou inviabilizada a implantação este ano das emendas parlamentares impositivas.