Adriano Galdino sobre 2026: “Precisamos ser justos na distribuição dos espaços”

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), reafirmou a intenção do partido de ocupar duas vagas na chapa majoritária das eleições de 2026. A declaração foi dada em entrevista nesta quarta-feira (12), a um programa de rádio de João Pessoa.

Galdino destacou que a reivindicação se baseia na representatividade e no histórico de apoio do Republicanos ao projeto político do PSB na Paraíba. Segundo ele, o partido é atualmente a maior força política do estado, com oito deputados estaduais, três federais e presidindo tanto a ALPB quanto a Câmara dos Deputados.

“O nosso partido é o maior da Paraíba. Temos oito deputados estaduais, três federais, além da presidência das Casas Legislativas estadual e nacional. Nossa história de luta e lealdade ao PSB nos credencia a ocupar duas vagas na chapa”, afirmou.

O parlamentar também destacou sua trajetória de 14 anos em defesa do projeto socialista, desde os governos de Ricardo Coutinho até a atual gestão de João Azevêdo. Para ele, essa longa atuação fortalece sua própria postulação a uma das vagas pretendidas pelo Republicanos.

Galdino comparou a reivindicação do Republicanos com a do PP, que, segundo ele, tem menor densidade eleitoral, mas ainda assim pleiteia quatro espaços na chapa majoritária. “O PP, de certa forma, busca quatro vagas, pois tem o prefeito Cícero Lucena se movimentando como candidato. Precisamos ser justos na distribuição dos espaços”, argumentou.

Apesar da disputa por posições na chapa governista, o presidente da ALPB afastou qualquer possibilidade de migração para a oposição. Ele garantiu que o Republicanos continuará dialogando de forma “propositiva e tranquila” com o governador João Azevêdo, buscando um entendimento que contemple todos os aliados.