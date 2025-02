8 de janeiro: vereadora pressiona Hugo Motta para que mantenha acordo com a direita

A vereadora Eliza Virgínia (Progressistas) solicitou, por meio de um requerimento enviado à Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, que o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Motta (Republicanos), mantenha o acordo feito com a direita e coloque em pauta o projeto de anistia às pessoas que participaram do movimento de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Segundo a vereadora, “já deu o que tinha de dar o movimento de punição das pessoas que, até hoje, estão presas por apenas ter pichado um muro ou um monumento”.

Para a parlamentar, não é justo uma pessoas pegar 17 anos de prisão por causa disso. Eliza Virgínia não considera que o ato tenha sido uma tentativa de golpe, mas uma baderna e que todos têm de pagar, mas de forma individualizada.

“Eu faço votos para que Hugo Motta seja muito corajoso para manter a sua palavra. O acordo que foi feito com toda a direita brasileira, com Jair Bolsonaro, com os deputados que votaram nele, que poderiam ter votado em Marcel Von Hatten, que já tinha isso como certo, mas votaram em Hugo com a esperança de que ele realmente cumpra com a palavra”, destacou.

A vereadora se disse ainda ciente de que Hugo Motta está sendo muito retaliado pela esquerda e por toda a imprensa, mas é preciso que o presidente se mantenha firme. “Ele é cabra macho, ele é paraibano, ele é homem de palavra e não pode baixar a cabeça, voltar atrás por causa de ‘mimimi’ de pessoas da esquerda”, refutou.