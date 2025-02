Suplente de deputado tem posse frustrada por desistência de Caio Roberto

O suplente da Coligação do PL, Cicinho Lima, filho do forrozeiro Pinto do Acordeon (in memoriam), chegou nesta terça-feira (11) todo de terno e gravata, como manda o figurino, para tomar posse do mandato de deputado na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), mas teve o evento frustrado pela desistência do titular do cargo, Caio Roberto (PL), que não vai mais ceder a cadeira, pelo menos por enquanto.

Caio Roberto não quis dar entrevista à imprensa sobre a desistência, mas a informação é que a decisão foi motivada pela exoneração do deputado estadual Sargento Neto (PL) do cargo de secretário da PMCG e que o objetivo inicial da licença era beneficiar Cicinho Lima. No entanto, com a nova configuração, quem assumiria o mandato seria Sargento Rui, que já estava exercendo a função.

Contudo, Cicinho Lima que obteve mais de 16 mil votos, mantém a esperança de assumir o mandato e acredita que tudo vai dar certo. “O PL já disse que Cicinho Lima tem que dar a sua contribuição também e, logo, logo, estaremos assumindo nosso mandato. Ninguém está fazendo obstáculo, não existe barreira. Sou otimista e penso positivo, puxei ao meu pai, Pinto do Acordeon, e em nenhum momento ouvi uma palavra negativa do nosso Caio Roberto juntamente com o pai, Wellington Roberto, e nem do Sargento Rui. Não há empecilho”, assegurou.